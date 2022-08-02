В штате Иллинойс ввели режим ЧС из-за распространения оспы обезьян

В американском штате Иллинойс ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян.

Об этом сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.

«Я объявляю введение режима ЧС для того, чтобы увеличить объём ресурсов и усилить меры по координации ведомств штата для борьбы... с распространением вируса оспы обезьян», — говорится в заявлении в Twitter.

Режим чрезвычайной ситуации также введён в Нью-Йорке и Калифорнии.

Ранее газета The Washington Post информировала, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения в стране режима ЧС из-за ситуации с оспой обезьян.

Доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.