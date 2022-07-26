WP: в США изучают возможность введения ЧС из-за оспы обезьян
«Администрация Байдена взвешивает, объявить ли вспышку оспы обезьян в стране чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении.
Также в Белом доме планируется назначение координатора мер против заболевания.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о низких рисках распространения оспы обезьян в России.
Доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.