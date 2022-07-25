Вирусолог Альтштейн высказался о решении ВОЗ относительно оспы обезьян
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«Я думаю, сильно опасаться не надо, существует положение, если происходит что-то в области инфекционной патологии неожиданное и необычное, и это может угрожать здоровью населения, то тогда Всемирная организация здравоохранения объявляет чрезвычайное положение», — заявил Альтштейн в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, случай с оспой обезьян попадает под эту категорию, поскольку ещё не было такого распространения этого вируса в мире.
«Однако общее количество больных не так уж велико», — добавил эксперт.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о низких рисках распространения оспы обезьян в России.
Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.