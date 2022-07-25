Вирусолог Альтштейн высказался о решении ВОЗ относительно оспы обезьян

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщение о том, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

«Я думаю, сильно опасаться не надо, существует положение, если происходит что-то в области инфекционной патологии неожиданное и необычное, и это может угрожать здоровью населения, то тогда Всемирная организация здравоохранения объявляет чрезвычайное положение», — заявил Альтштейн в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, случай с оспой обезьян попадает под эту категорию, поскольку ещё не было такого распространения этого вируса в мире.

«Однако общее количество больных не так уж велико», — добавил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о низких рисках распространения оспы обезьян в России.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.