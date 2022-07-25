Вирусолог Альтштейн высказался о решении ВОЗ относительно оспы обезьян

Короткая ссылка
Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщение о том, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Вирусолог Альтштейн высказался о решении ВОЗ относительно оспы обезьян
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

«Я думаю, сильно опасаться не надо, существует положение, если происходит что-то в области инфекционной патологии неожиданное и необычное, и это может угрожать здоровью населения, то тогда Всемирная организация здравоохранения объявляет чрезвычайное положение», — заявил Альтштейн в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, случай с оспой обезьян попадает под эту категорию, поскольку ещё не было такого распространения этого вируса в мире.

«Однако общее количество больных не так уж велико», — добавил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о низких рисках распространения оспы обезьян в России.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить