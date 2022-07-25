Глава Роспотребнадзора заявила о низких рисках распространения оспы обезьян в России
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«Риски распространения в России крайне невелики», — цитирует её РИА Новости.
Он отметила, что единственный случай завоза в страну был купирован и не получил распространения.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.