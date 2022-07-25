Глава Роспотребнадзора заявила о низких рисках распространения оспы обезьян в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о низких рисках распространения оспы обезьян в России.
Глава Роспотребнадзора заявила о низких рисках распространения оспы обезьян в России
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Gault

«Риски распространения в России крайне невелики», — цитирует её РИА Новости.

Он отметила, что единственный случай завоза в страну был купирован и не получил распространения.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

12 июля в России был подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.

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