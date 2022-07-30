В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в штате по причине вспышки оспы обезьян.

«После анализа последних данных по вспышке оспы обезьян в штате Нью-Йорк я объявляю о режиме ЧС для укрепления наших усилий по противостоянию этой вспышке», — говорится в заявлении губернатора.

По словам Хокул, в Соединённых Штатах каждый четвёртый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в штате Нью-Йорк.

«Моя команда и я работаем круглосуточно, чтобы обеспечить больше вакцин, расширить тестирование и ответственно информировать общество о том, как обезопасить себя во время вспышки (заболевания. — RT)», — подчеркнула Хокул.

Ранее газета The Washington Post информировала, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения в стране режима ЧС из-за ситуации с оспой обезьян.

В июле доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.