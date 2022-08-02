В Калифорнии объявили режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.

«В рамках продолжающейся борьбы с вспышкой оспы обезьян губернатор Гэвин Ньюсом сегодня объявил о введении режима ЧС, чтобы поддержать меры штата по вакцинации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что штат уже получил более 61 тыс. доз вакцины от оспы обезьян.

Ранее газета The Washington Post информировала, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения в стране режима ЧС из-за ситуации с оспой обезьян.

В июле доктор медицинских наук Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.