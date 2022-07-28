Медведев: решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО осложняет безопасность региона

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Решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО осложняет ситуацию с обеспечением безопасности на Балтике. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО осложняет безопасность региона
  • РИА Новости

«Очевидно, что решение о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО не укрепляет безопасность региона, а, наоборот, осложняет ситуацию с обеспечением безопасности для всех», — цитирует Медведева ТАСС.

Он также заметил, что Россия сможет обеспечить свою безопасность в случае вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил замораживание Анкарой процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят ряд турецких условий.

Комитет по международным делам сената конгресса США одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Президент России Владимир Путин отметил, что страна будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

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