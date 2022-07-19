Комитет сената США одобрил протоколы о расширении НАТО

Комитет по международным делам сената конгресса США одобрил протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в соцсетях комитета.

«Комитет по международным делам сената одобрил протоколы по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, тем самым выполнив свой долг и помогая определить, как, когда и с кем США заключат дипломатические и военные союзы», — говорится в заявлении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил замораживание Анкарой процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят ряд турецких условий.