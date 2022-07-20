Пентагон: Запад намерен поставлять Киеву оружие для долгосрочного сдерживания и обороны

Запад настроен на поставки Украине оружия, необходимого для сдерживания и самообороны в долгосрочной перспективе. Об этом заявил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы настроены на то, чтобы предоставлять Украине вооружения, которые будут необходимы ей для сдерживания и самообороны в долгосрочной перспективе», — цитирует Остина ТАСС.

Ранее Остин заявил, что боевые действия на Украине находятся на решающей стадии.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать поставки реактивных систем залпового огня HIMARS.

9 июля американский президент Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

При этом журнал The Economist допустил, что поставки американской помощи на Украину могут прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.