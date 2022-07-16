Telegraph: противостояние с Китаем по вопросу Тайваня грозит Западу огромным ущербом

Возможная эскалация в противостоянии Китая и Запада вокруг Тайваня грозит гораздо большим побочным ущербом для западных стран и бизнеса, чем нынешний украинский кризис, пишет The Telegraph.

Автор статьи Мэтт Оливер со ссылкой на экспертное сообщество отмечает, что «вскоре» может наметиться «ещё один дипломатический кризис», разрешение которого «будет не таким простым».

Попытка Китая «применить военную силу» станет «кошмарным сценарием» для советов директоров компаний, которые потратили годы и огромные деньги на то, чтобы «добиться расположения дракона», говорится в материале.

«Многие из крупнейших бизнесов Запада получают огромную часть своей прибыли от Китая, это затмевает то, что было поставлено на карту в России», — предполагает журналист.

Так, например, американская корпорация Apple в 2021 году заработала в Большом Китае $68 млрд, что составило 19% выручки компании. Британский фармацевтический гигант AstraZeneca за год получает в Китае $6 млрд (16% прибыли).

В статье уточняется, что сам Тайвань стал «стержнем глобальных цепочек поставок», особенно в области цифровых технологий.

9 июля стало известно, что министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном на Бали потребовал от Вашингтона прекратить посылать сигналы сепаратистам на Тайване.

Блинкен отмечал, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня, однако при этом он заявил, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер призвал власти Соединённых Штатов избегать столкновения с Китаем из-за Тайваня.