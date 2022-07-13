Пушков оценил реакцию ФРГ на протест Украины по ситуации с турбиной для «Северного потока»
- РИА Новости
«Возмущение Киева по поводу возвращения Канадой турбины для «Северного потока» было отвергнуто Берлином как не имеющее оснований», — написал Пушков в Telegram-канале.
Он отметил, что Канада включила турбину для «Северного потока» в санкционные списки «по недомыслию, в санкционном раже».
При этом Германия и в целом Евросоюз не вводили санкции на поставки российского газа, напомнил Пушков.
Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее призвал Канаду решить вопрос с доставкой турбины для газопровода «Северный поток». После этого в Канаде приняли решение вернуть Берлину турбину.
Вместе с тем гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал это решение плохим прецедентом исключения из санкций.
В Берлине отметили, что правительство Германии приняло к сведению критику Киева.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал перспективы работы российского газопровода «Северный поток» после возврата газовой турбины Германии канадскими властями.