В Британии лейбористы вынесут на рассмотрение вопрос о новом вотуме недоверия Джонсону

Лейбористская партия Великобритании намерена вынести на рассмотрение вопрос о проведении нового вотума недоверия уходящему в отставку премьер-министру Борису Джонсону.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что вопрос о доверии Джонсону будет вынесен на рассмотрение 12 июля.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

Позже ряд министров Соединённого Королевства объявили о выдвижении своих кандидатур на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

В частности, с подобными заявлениями выступили новый глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави и его предшественник на посту Риши Сунак, министр транспорта Грант Шэппс, глава МИД Лиз Трасс.