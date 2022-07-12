В Британии лейбористы вынесут на рассмотрение вопрос о новом вотуме недоверия Джонсону
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Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что вопрос о доверии Джонсону будет вынесен на рассмотрение 12 июля.
7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.
Позже ряд министров Соединённого Королевства объявили о выдвижении своих кандидатур на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
В частности, с подобными заявлениями выступили новый глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави и его предшественник на посту Риши Сунак, министр транспорта Грант Шэппс, глава МИД Лиз Трасс.