Экс-глава Минфина Британии Сунак объявил о выдвижении на пост премьер-министра

Бывший глава Минфина Британии Риши Сунак официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра и нового лидера Консервативной партии.

«Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», — написал Сунак в Twitter.

7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.