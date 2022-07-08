Экс-глава Минфина Британии Сунак объявил о выдвижении на пост премьер-министра
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«Я собираюсь стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», — написал Сунак в Twitter.
7 июля Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.
Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.