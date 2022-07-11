Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября

Глава руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди заявил, что имя нового премьер-министра страны станет известно 5 сентября.

Об этом сообщает Sky News.

«Результат должен быть объявлен 5 сентября, это произойдёт, когда парламент вернётся с летних каникул», — заявил Брейди.

Кандидаты могут выдвигать свои кандидатуры на пост лидера Консервативной партии до 12 июля.

Для попадания в первый тур им необходимо будет заручиться поддержкой как минимум 20 членов фракции консерваторов, для прохода во второй тур нужно будет получить 30 голосов.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Он продолжит выполнять свои обязанности до выборов нового главы кабинета министров.

Позже ряд министров Соединённого Королевства объявили о выдвижении своих кандидатур на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

В частности, с подобными заявлениями выступили новый глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави и его предшественник на посту Риши Сунак, министр транспорта Грант Шэппс, глава МИД Лиз Трасс.