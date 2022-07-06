Джонсон заявил лидеру Шотландии Стёрджен, что нет времени заниматься вопросом референдума

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Британский премьер Борис Джонсон в письме лидеру Шотландии Николе Стёрджен заявил, что «сейчас не время» для того, чтобы заниматься вопросом референдума по независимости государства из-за проблем внутри королевства.
Джонсон заявил лидеру Шотландии Стёрджен, что нет времени заниматься вопросом референдума
  • AP

В послании Джонсон отметил, что изучил аргументы Стёрджен о проведении ещё одного референдума по независимости.

«В то время, как наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами внутри и за рубежом, я не могу согласиться с тем, что сейчас время возвращаться к вопросу, на который народ Шотландии уже дал ясный ответ в 2014 году», — отметил премьер, письмо которого опубликовала в своём Twitter лидер Шотландии.

Сама Стёрджен отметила, что Шотландия не будет «заложницей этого или какого-то другого премьер-министра».

28 июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.

Она также направила Борису Джонсону письмо, в котором уведомила его о намерении провести референдум.

Джонсон, со своей стороны, заявил, что внимательно изучит заявления властей Шотландии, а Лондон ответит «должным образом».

В ноябре 2019 года Борис Джонсон заявил, что не позволит провести очередной референдум о независимости Шотландии, на чём настаивает руководство региона. В 2020 году он отправил Стёрджен письмо, в котором заявил, что выступает против проведения референдума о независимости Шотландии.

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