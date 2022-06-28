Борис Джонсон внимательно изучит заявления властей Шотландии о референдуме

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что внимательно изучит заявления властей Шотландии о намерении провести референдум о независимости осенью 2023 года. По его словам, Лондон ответит «должным образом».

Об этом пишет The Telegraph.

Как сообщает газета, Джонсон пообещал внимательно изучить планы первого министра Шотландии Николы Стёрджен.

«Я пока не видел её выступление», — сказал он.

Вместе с этим премьер отметил, что страна сосредоточится на укреплении экономики.

«В центре внимания страны должно быть построение более сильной экономики — это то, что мы делаем согласно плану по укреплению экономики. И я думаю, что вместе мы сможем иметь более сильную экономику и более сильную страну», — приводит слова Джонсона газета.