Борис Джонсон внимательно изучит заявления властей Шотландии о референдуме
- AP
Об этом пишет The Telegraph.
Как сообщает газета, Джонсон пообещал внимательно изучить планы первого министра Шотландии Николы Стёрджен.
«Я пока не видел её выступление», — сказал он.
Вместе с этим премьер отметил, что страна сосредоточится на укреплении экономики.
«В центре внимания страны должно быть построение более сильной экономики — это то, что мы делаем согласно плану по укреплению экономики. И я думаю, что вместе мы сможем иметь более сильную экономику и более сильную страну», — приводит слова Джонсона газета.