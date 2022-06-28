Борис Джонсон внимательно изучит заявления властей Шотландии о референдуме

Короткая ссылка
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что внимательно изучит заявления властей Шотландии о намерении провести референдум о независимости осенью 2023 года. По его словам, Лондон ответит «должным образом».
Борис Джонсон внимательно изучит заявления властей Шотландии о референдуме
  • AP

Об этом пишет The Telegraph.

Как сообщает газета, Джонсон пообещал внимательно изучить планы первого министра Шотландии Николы Стёрджен.

«Я пока не видел её выступление», — сказал он.

Вместе с этим премьер отметил, что страна сосредоточится на укреплении экономики.

«В центре внимания страны должно быть построение более сильной экономики — это то, что мы делаем согласно плану по укреплению экономики. И я думаю, что вместе мы сможем иметь более сильную экономику и более сильную страну», — приводит слова Джонсона газета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить