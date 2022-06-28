Власти Шотландии намерены провести референдум о независимости 19 октября 2023 года

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Первый министр Шотландии Никола Стёрджен выступает за проведение референдума о независимости региона в октябре 2023 года.
Власти Шотландии намерены провести референдум о независимости 19 октября 2023 года
  • AP

Как пишет The Guardian, Стёрджен заявила, что второй референдум о независимости может состояться 19 октября 2023 года.

Политик отметила, что референдум должен проводиться в соответствии с законом. Цель референдума состоит в том, чтобы «выяснить мнение народа Шотландии о том, должна ли Шотландия быть независимой страной».

«Мы видим, что консервативное правительство, которое мы не выбирали, вгоняет детей в нищету. Шотландии нужна независимость, чтобы лучше справляться с вызовами», — сказала она во время выступления.

В ноябре 2019 года британский премьер Борис Джонсон заявил, что не позволит провести очередной референдум о независимости Шотландии, на чём настаивает руководство региона.

В 2020 году он отправил Стёрджен письмо, в котором заявил, что выступает против проведения референдума о независимости Шотландии.

В 2014 году Эдинбург добился права провести референдум о независимости Шотландии, плебисцит состоялся осенью. Тогда надежды националистов не оправдались — 55,3% проголосовавших высказались за сохранение Шотландии в составе Соединённого Королевства.

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