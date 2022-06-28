Первый министр Шотландии направила Джонсону письмо о планах по референдуму о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен направила британскому премьер-министру Борису Джонсону письмо, в котором уведомила его о намерении провести референдум о независимости 19 октября 2023 года.

В письме отмечается, что Шотландия передала в Верховный суд Великобритании вопрос о том, относится ли законопроект шотландского парламента по этому референдуму к его компетенции.

«Ваши действия до настоящего момента ставят под сомнение саму идею Соединённого Королевства как добровольного партнёрства. Мы с вами никогда не сойдёмся во мнении о достоинствах независимости Шотландии», — говорится в послании.

28 июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.

В ноябре 2019 года Борис Джонсон заявил, что не позволит провести очередной референдум о независимости Шотландии, на чём настаивает руководство региона. В 2020 году он отправил Стёрджен письмо, в котором заявил, что выступает против проведения референдума о независимости Шотландии.