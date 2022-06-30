Посол России в Болгарии не исключила разрыва отношений из-за массовой высылки дипломатов

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Посол России в Софии Элеонора Митрофанова в эфире болгарского телеканала не исключила разрыва дипотношений из-за массовой высылки российских дипломатов.
Посол России в Болгарии не исключила разрыва отношений из-за массовой высылки дипломатов
  • AFP
  • © Nikolay DOYCHINOV

В интервью Болгарскому национальному телевидению Митрофанова отметила, что действия болгарского правительства не могут остаться без последствий, а Москва способна принять решительные ответные меры.

«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», — сказала она, отвечая на вопрос о возможных мерах, её слова приводит РИА Новости.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и технических работников российского посольства.

Перед этим парламент республики объявил вотум недоверия коалиционному правительству во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, который впоследствии заявил, что к этому якобы причастны три болгарских политика и посол России в Софии.

После этого посольство России потребовало от болгарского МИД отменить решение о высылке 70 сотрудников.

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