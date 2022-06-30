Посольство России потребовало отменить решение Болгарии о высылке российских дипломатов
- AFP
- © Nikolay DOYCHINOV
Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала российского посольства.
В дипмиссии назвали данное решение абсолютно необоснованным и провокационным актом, подрывающим взаимодействие двух стран.
«Российская сторона полностью отвергает эти обвинения»», — приводит ТАСС сообщение посольства.
В дипломатическом представительстве добавили, что в случае если Болгария не отзовёт соответствующие ноты 1 июля, «перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства» в Софии.
Глава российской дипмиссии в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что высылка сотрудников российского посольства является беспрецедентным и абсолютно недружественным шагом.