Посольство России потребовало отменить решение Болгарии о высылке российских дипломатов

Посольство России потребовало от болгарского МИД отменить решение о высылке 70 сотрудников российского посольства и не исключило серьёзных последствий для отношений двух стран.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала российского посольства.

В дипмиссии назвали данное решение абсолютно необоснованным и провокационным актом, подрывающим взаимодействие двух стран.

«Российская сторона полностью отвергает эти обвинения»», — приводит ТАСС сообщение посольства.

В дипломатическом представительстве добавили, что в случае если Болгария не отзовёт соответствующие ноты 1 июля, «перед российским руководством будет немедленно поставлен вопрос о закрытии посольства» в Софии.

Глава российской дипмиссии в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что высылка сотрудников российского посольства является беспрецедентным и абсолютно недружественным шагом.