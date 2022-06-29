Посол России назвала беспрецедентным шагом высылку дипломатов из Болгарии
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«Это беспрецедентный, абсолютно недружественный шаг со стороны правительства Болгарии», — приводит ТАСС её слова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала российского посольства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данное решение болгарских властей принято по заказу внешних сил.