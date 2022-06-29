Посол России назвала беспрецедентным шагом высылку дипломатов из Болгарии

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Высылка из Болгарии 70 сотрудников российского посольства является беспрецедентным и абсолютно недружественным шагом. Об этом сообщила глава российской дипмиссии в Софии Элеонора Митрофанова.
Посол России назвала беспрецедентным шагом высылку дипломатов из Болгарии
  • © Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии

«Это беспрецедентный, абсолютно недружественный шаг со стороны правительства Болгарии», — приводит ТАСС её слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала российского посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данное решение болгарских властей принято по заказу внешних сил.

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