Королева Великобритании Елизавета II встретилась с первым министром Шотландии Николой Стёрджен, которая накануне объявила о планах шотландских властей провести в октябре 2023 года референдум о независимости.

Об этом сообщает The Herald.

Как уточняется, встреча состоялась в Холирудском дворце в рамках «холирудской недели», которую королева раз в году проводит в Шотландии.

28 июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.

Она также направила британскому премьер-министру Борису Джонсону письмо, в котором уведомила его о намерении провести референдум.

Джонсон, со своей стороны, заявил, что внимательно изучит заявления властей Шотландии, а Лондон ответит «должным образом».

В ноябре 2019 года Борис Джонсон заявил, что не позволит провести очередной референдум о независимости Шотландии, на чём настаивает руководство региона. В 2020 году он отправил Стёрджен письмо, в котором заявил, что выступает против проведения референдума о независимости Шотландии.