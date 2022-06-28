Юрист Ярмуш оценила планы Польши выставить счёт «Газпрому» за прекращение поставок газа

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала намерение Варшавы выставить счёт «Газпрому» за то, что российский газ перестали поставлять в страну после отказа польской стороны оплачивать его в рублях.

«С правовой точки зрения «Газпром» правомерно — на основании внутреннего законодательства Российской Федерации и международных газовых контрактов по поставке газа в Польшу — приостановил в конце апреля поставку газа для польской компании», — рассказала юрист.

По её словам, решение российской стороны перевести оплату за поставку газа в рубли является полностью обоснованным.

«У польской стороны нет никаких рычагов давления на «Газпром», а только заявления агрессивного, негативного характера для некого самопиара», — добавила специалист.

Внутри Польши, как отметила Ярмуш, назревает энергетический кризис, поэтому подобные заявления являются попыткой Варшавы снять с себя ответственность и возложить её на Россию.

«Они должны оплачивать поставленный газ», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось о планах Польши выставить счёт «Газпрому» за прекращение поставок газа.

В конце апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа польской PGNiG, поскольку последняя отказалась платить за российский газ в рублях.