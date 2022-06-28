Нидерландский министр предупредил о риске «эффекта домино» в газовом кризисе

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Газовый кризис в одной из стран ЕС может вызвать «эффект домино» и распространится на всю Европу, заявил министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен.

«Замечательно, если отдельные страны-члены смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80 процентов — особенно большие страны, такие как Германия — то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы», — приводит РИА Новости слова Йеттена в интервью Politico.

По его словам, если все страны северо-западной Европы дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу, то Амстердам может изучить возможность увеличения объемов добычи на месторождении в Гронингене.

Ранее Европейский союз окончательно одобрил новое законодательство, согласно которому необходимо заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%, говорится в распространённом сообщении Еврокомиссии.

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