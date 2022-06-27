ЕС принял новые правила, требующие заполнить газохранилища на 80% к 1 ноября

Европейский союз окончательно одобрил новое законодательство, согласно которому необходимо заполнить хранилища газом на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы — на 90%, говорится в распространённом сообщении Еврокомиссии.

«Новое Положение о хранении газа теперь официально принято и вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале ЕС», — говорится в заявлении.

Уточняется, что 18 из 27 государств — членов союза обязаны заполнить свои хранилища на 80% к 1 ноября. Им рекомендуется стремиться к отметке в 85%.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с поставками газа в ЕС.

По его словам, Европе стоит или готовиться к тому, чтобы понижать температуру в помещениях, или готовить деньги, так как газ будет дорогим при любом сценарии.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.