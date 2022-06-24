Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с поставками газа в ЕС

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с поставками газа в ЕС.
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с поставками газа в ЕС
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  • © DarioEgidi

«Перепродажи российского газа идут внутри Европы. Но если весь Евросоюз будет отключён от поставок, то уже не у кого будет купить российский газ», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Европе стоит готовиться или к тому, чтобы понижать температуру в помещениях, или готовить деньги, так как газ будет дорогим при любом сценарии.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.

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