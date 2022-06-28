Wirtualna Polska заявила о планах Польши выставить счёт «Газпрому» за прекращение поставок газа

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Варшава намерена выставить счёт «Газпрому» за то, что российский газ перестали поставлять в Польшу после отказа польской стороны оплачивать его в рублях.
Wirtualna Polska заявила о планах Польши выставить счёт «Газпрому» за прекращение поставок газа
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Об этом сообщила Wirtualna Polska со ссылкой на заявление министра государственных активов Яцека Сасина.

«Мы уже договорились с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG) этому вопросу», — заявил Сасин.

Он также выступил против того, чтобы подобные решения принимались в одностороннем порядке.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что страна способна выжить в условиях отсутствия поставок российского газа.

В конце апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа польской PGNiG, поскольку последняя отказалась платить за российский газ в рублях.

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