Wirtualna Polska заявила о планах Польши выставить счёт «Газпрому» за прекращение поставок газа
- Gettyimages.ru
Об этом сообщила Wirtualna Polska со ссылкой на заявление министра государственных активов Яцека Сасина.
«Мы уже договорились с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG) этому вопросу», — заявил Сасин.
Он также выступил против того, чтобы подобные решения принимались в одностороннем порядке.
Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что страна способна выжить в условиях отсутствия поставок российского газа.
В конце апреля «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа польской PGNiG, поскольку последняя отказалась платить за российский газ в рублях.