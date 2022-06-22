Власти Польши заявили о готовности страны «выжить» без российского газа
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«Мы можем выжить в условиях отсутствия поставок российского газа. Долгосрочный контракт с «Газпромом» должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле», — цитирует Наимского РИА Новости.
По его словам, национальная инфраструктура позволяет Польше импортировать газ из других стран.
Он также отметил, что газовые хранилища страны заполнены на 100%.
Ранее российская компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа польской PGNiG, поскольку последняя отказалась платить за российский газ в рублях.
Польский нефтегазовый концерн PGNiG выделит более $160 млн на расширение нефтегазовых месторождений.