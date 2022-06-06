Польский PGNiG выделит более $160 млн на развитие нефтегазовых месторождений

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Польский нефтегазовый концерн PGNiG выделит более $160 млн на расширение нефтегазовых месторождений.
Польский PGNiG выделит более $160 млн на развитие нефтегазовых месторождений
  • Gettyimages.ru

«700 млн злотых (около $163 млн) инвестирует PGNiG в два крупнейших месторождения нефти и газа страны: Любятув и Дембно», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что план расширения был разработан с помощью передовых цифровых инструментов, которые используются в рамках платформы Smart Field.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша желает запретить третьим странам, которые находятся за пределами Евросоюза, покупать российскую нефть.

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