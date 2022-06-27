Bloomberg заявил, что Путин «доводит экономику ФРГ до предела»

Российский президент Владимир Путин «доводит экономику ФРГ до предела», сокращая поставки газа из России в Германию, пишет Bloomberg.

В материале говорится, что Москва сократила поставки в Германию по основному газопроводу «Северный поток» на 60%.

По данным агентства, после этого в правительстве ФРГ начали изучать возможные варианты развития ситуации. При этом они заключили, что ни один из вариантов не позволит собрать необходимые объёмы газа к ближайшей зиме.

В статье также утверждается, что сокращение поставок газа Россией показывает Германии, что «эра дешёвых энергоресурсов закончилась».

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия готова в случае необходимости поставлять газ из своих хранилищ в соседние страны.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.