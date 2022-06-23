В Кремле сочли странным связывание политики с ситуацией по поставкам по «Северному потоку»

Приплетать политику к вопросам по поставкам топлива через «Северный поток» в контексте ситуации с турбиной — это странно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что турбина — это технологическая причина.

«Если турбину нужно обслуживать или если турбину нужно из ремонта вернуть на место её работы, а она не возвращается. Ну, наверное, то, что турбина не возвращается, это действительно не совсем технологическая (причина. — RT)», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в этой ситуации «нет двойного дна», представители ФРГ прекрасно осведомлены о технологических циклах обслуживания газопровода.

«Они это прекрасно знают, это работает уже много лет, работает исправно, безупречно. Поэтому здесь странно приплетать ко всему политику», — добавил Песков.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.

Он пояснил, что немецкая компания не может вернуть оборудование из Канады, потому что она ввела санкции против «Газпрома».

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что главы стран G7, вероятно, обсудят сложившуюся вокруг газовой турбины «Северного потока» ситуацию.