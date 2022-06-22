Госдеп: США хотят устранить озабоченности Турции по расширению НАТО до саммита в Мадриде

Соединённые Штаты нацелены на то, чтобы устранить озабоченности Турции по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО до начала саммита альянса в Мадриде 28 июня. Об этом заявила в ходе слушаний в сенате помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы стремимся к этому», — приводит РИА Новости её ответ на вопрос о желании Вашингтона достичь договорённости между Финляндией, Швецией и Турцией до начала саммита НАТО.

Финский президент Саули Ниинистё ранее отметил, что Финляндия вряд ли сможет войти в состав НАТО до сентября из-за разногласий на встрече с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО.

По данным газеты Hürriyet, Анкара запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

Требования турецкой стороны предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.