Постпред Чижов оценил шанс на прорыв Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО на саммите

Шансы на прорыв по вопросу принятия Швеции и Финляндии в НАТО на саммите в Мадриде 28—30 июня минимальны, заявил в эфире телеканала «Россия 24» российский постпред в ЕС Владимир Чижов.

«На сегодняшний день — и это подтверждено публично — шансы на прорыв в вопросе о принятии Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем 28—30 июня саммите Североатлантического альянса минимальны», — цитирует его РИА Новости.

Финский президент Саули Ниинистё ранее отметил, что Финляндия вряд ли сможет войти в состав НАТО до сентября из-за разногласий на встрече с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО.

По данным газеты Hürriyet, Анкара запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

Требования турецкой стороны предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.