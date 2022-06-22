Постпред Чижов оценил шанс на прорыв Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО на саммите
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«На сегодняшний день — и это подтверждено публично — шансы на прорыв в вопросе о принятии Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем 28—30 июня саммите Североатлантического альянса минимальны», — цитирует его РИА Новости.
Финский президент Саули Ниинистё ранее отметил, что Финляндия вряд ли сможет войти в состав НАТО до сентября из-за разногласий на встрече с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО.
По данным газеты Hürriyet, Анкара запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.
Требования турецкой стороны предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.
По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.