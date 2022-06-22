Bloomberg: Канада и ФРГ ведут переговоры по поставкам газа из-за турбин «Северного потока»

Канада и Германия ведут переговоры по обеспечению поставок газа из-за проблем с турбинами «Северного потока». Часть конструкции ремонтировалась в Монреале, и её не могут вернуть из-за санкций Канады против России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на канадского министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.

«Мы ведём переговоры с Германией, пытаясь найти путь, по которому мы действительно сможем обеспечить поставки газа. Возможны разные варианты, которые мы можем рассмотреть», — заявил Уилкинсон.

Он уточнил, что Канада пытается найти оптимальный вариант, чтобы соблюдать установленные страной санкции и при этом не нанести вред ФРГ.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

17 июня официальный представитель Министерства природных ресурсов Канады Энтони Эртл сообщил, что канадские власти активно ведут переговоры с правительством Германии по поводу оборудования для «Северного потока», которое находится на ремонте в Канаде.