Власти Канады ведут переговоры с Германией по поводу оборудования для «Северного потока»

Канадские власти активно ведут переговоры с правительством Германии по поводу оборудования для «Северного потока», которое находится на ремонте в Канаде.

Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Министерства природных ресурсов Канады Энтони Эртл.

«Правительство Канады ведёт активные переговоры с ФРГ об этих турбинах, и мы работаем над достижением решения данной проблемы», — сказал он в письменном ответе.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого «Газпром» сообщил, что прекращает эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя немецкого концерна Siemens на КС «Портовая».

По мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, сегодня нет никакого пути решения той проблемы, которая возникла на компрессорной станции «Портовая», хоть компания Siemens и работает над ситуацией.

Он пояснил, что немецкая компания не может вернуть оборудование из Канады, потому что она ввела санкции против «Газпрома».