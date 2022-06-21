В МИД России указали послу ЕС Эдереру на неприемлемость поставок оружия на Украину

Замглавы МИД России Андрей Руденко указал послу ЕС в Москве Маркусу Эдереру на неприемлемость поставок оружия украинской армии.

«С российской стороны было указано на неприемлемость продолжающихся поставок Евросоюзом и его странами-членами оружия ВСУ. Подчеркнуто, что оно используется для обстрелов гражданской инфраструктуры населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители, дети», — говорится в сообщении российского МИД.

В рамках диалога особое внимание Руденко уделил игнорированию Евросоюзом указанных фактов.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер в рамках визита в МИД России обсудил позицию Евросоюза по ситуации на Украине.

14 июня украинская армия выпустила по территории Донецкой Народной Республики около 700 снарядов и мин.

При обстрелах со стороны украинских военных погибли пять мирных жителей, ещё 39 человек пострадали.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.

Путин в ходе встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.