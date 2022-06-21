Посол ЕС Эдерер обсудил в МИД России ситуацию на Украине
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Я провёл встречу с замглавы МИД России Андреем Руденко, которая длилась больше часа... Изложил принципиальную позицию ЕС в отношении российской спецоперации на Украине», — цитирует его РИА Новости.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение было принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что специальная военная операция на Украине продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем напомнил, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.