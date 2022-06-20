Супруга Ассанжа сообщила об ухудшении состояния его здоровья

Короткая ссылка
Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис сообщила об ухудшении состояния его здоровья во время пребывания в тюрьме Белмарш.
Супруга Ассанжа сообщила об ухудшении состояния его здоровья
  • AP

«Я переживаю за Джулиана, я не говорила с ним с того момента, как было объявлено решение (об экстрадиции в США. — RT), виделись с ним во вторник (14 июня), он был очень встревожен... его физическое состояние здоровья очень сильно ухудшилось за время нахождения в тюрьме Белмарш», — приводит РИА Новости её слова в интервью австралийской радиостанции ABC.

Морис отметила, что Ассанж намерен «подавать апелляцию как против правительства США, так и против решения главы МВД Британии».

17 июня глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.

В ведомстве сообщили, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.

Юридический советник основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон сообщила, что оно может быть при необходимости оспорено в ЕСПЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить