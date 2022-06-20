Супруга Ассанжа сообщила об ухудшении состояния его здоровья

Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис сообщила об ухудшении состояния его здоровья во время пребывания в тюрьме Белмарш.

«Я переживаю за Джулиана, я не говорила с ним с того момента, как было объявлено решение (об экстрадиции в США. — RT), виделись с ним во вторник (14 июня), он был очень встревожен... его физическое состояние здоровья очень сильно ухудшилось за время нахождения в тюрьме Белмарш», — приводит РИА Новости её слова в интервью австралийской радиостанции ABC.

Морис отметила, что Ассанж намерен «подавать апелляцию как против правительства США, так и против решения главы МВД Британии».

17 июня глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.

В ведомстве сообщили, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.

Юридический советник основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон сообщила, что оно может быть при необходимости оспорено в ЕСПЧ.