МВД Британии: Ассанж может оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель

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В МВД Великобритании сообщили, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.
МВД Британии: Ассанж может оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель
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«17 июня, после рассмотрений как магистратским, так и высоким судом было предписано экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. У Ассанжа остаётся обычное право на апелляцию в течение 14 дней», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения.

В WikiLeaks сообщили, что решение об экстрадиции будет оспариваться.

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