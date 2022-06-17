МВД Британии: Ассанж может оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель

В МВД Великобритании сообщили, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.

«17 июня, после рассмотрений как магистратским, так и высоким судом было предписано экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. У Ассанжа остаётся обычное право на апелляцию в течение 14 дней», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения.

В WikiLeaks сообщили, что решение об экстрадиции будет оспариваться.