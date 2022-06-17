В ООН заявили, что следят за ситуацией с экстрадицией Джулиана Ассанжа в США

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В ООН следят за развитием ситуации с экстрадицией в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил заместитель представителя Генсека организации Фархан Хак.
В ООН заявили, что следят за ситуацией с экстрадицией Джулиана Ассанжа в США
  • AFP
  • © JOHN THYS

«Мы следим, чем завершится весь судебный процесс. Ожидается подача апелляции, посмотрим, каков будет результат», — цитирует его ТАСС.

Хак отметил, что ООН не комментирует судебные решения. Он выразил надежду на то, что судебный процесс пройдёт с соблюдением всех международных норм и прав человека.

Ранее стало известно, что глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.

Члены британского парламента Эндрю Уилки и Ричард Бургон осудили этот шаг.

В ведомстве сообщили, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.

Юридический советник основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон сообщила, что оно может быть при необходимости оспорено в ЕСПЧ.

Жена Ассанжа Стелла Морис заявила, что в апелляции будут использованы данные о попытках Соединённых Штатов похитить и убить основателя WikiLeaks.

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