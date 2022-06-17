В ООН заявили, что следят за ситуацией с экстрадицией Джулиана Ассанжа в США
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«Мы следим, чем завершится весь судебный процесс. Ожидается подача апелляции, посмотрим, каков будет результат», — цитирует его ТАСС.
Хак отметил, что ООН не комментирует судебные решения. Он выразил надежду на то, что судебный процесс пройдёт с соблюдением всех международных норм и прав человека.
Ранее стало известно, что глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.
Члены британского парламента Эндрю Уилки и Ричард Бургон осудили этот шаг.
В ведомстве сообщили, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.
Юридический советник основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон сообщила, что оно может быть при необходимости оспорено в ЕСПЧ.
Жена Ассанжа Стелла Морис заявила, что в апелляции будут использованы данные о попытках Соединённых Штатов похитить и убить основателя WikiLeaks.