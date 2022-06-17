В британском парламенте осудили решение МВД об экстрадиции Ассанжа в США

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Члены британского парламента Эндрю Уилки и Ричард Бургон осудили решение главы МВД Великобритании Прити Пател об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
В британском парламенте осудили решение МВД об экстрадиции Ассанжа в США
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Решение правительства Великобритании... является вопиющим нарушением верховенства закона, свободы слова в СМИ и прав человека», — написал Уилки в Twitter.

Парламентарий призвал премьер-министра Австралии, гражданином которой является Ассанж, «потребовать положить конец этому безумию».

Ричард Бургон назвал решение британского МВД позорным, отметив, что это удар по свободе прессы.

Ранее стало известно, что глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.

В ведомстве сообщили, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала апофеозом гуманизма решение об экстрадиции основателя WikiLeaks.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя решение МВД Великобритании, заявила, что «лучшего журналиста... эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти».

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