Симоньян осудила решение об экстрадиции Ассанжа в США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя решение МВД Великобритании об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, заявила, что «лучшего журналиста нашей эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти».

«Британия экстрадирует Ассанжа в Штаты. Где его обязательно убьют. Лучшего журналиста нашей эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.

В МВД Великобритании сообщили, что Джулиан Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала апофеозом гуманизма решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.