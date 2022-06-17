Симоньян осудила решение об экстрадиции Ассанжа в США

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя решение МВД Великобритании об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, заявила, что «лучшего журналиста нашей эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти».
Симоньян осудила решение об экстрадиции Ассанжа в США
  • © RT

«Британия экстрадирует Ассанжа в Штаты. Где его обязательно убьют. Лучшего журналиста нашей эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.

В МВД Великобритании сообщили, что Джулиан Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала апофеозом гуманизма решение об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

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