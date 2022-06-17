Адвокат Ассанжа заявила о возможности оспорить решение об экстрадиции в ЕСПЧ

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Решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа может быть оспорено при необходимости в ЕСПЧ, заявила юридический советник основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон.
Адвокат Ассанжа заявила о возможности оспорить решение об экстрадиции в ЕСПЧ
  • © Frank Augstein

«Мы будем оспаривать (решение главы МВД Великобритании. — RT) через британский суд и, если необходимо, через Европейский суд по правам человека», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.

В ведомстве сообщили, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала апофеозом гуманизма решение об экстрадиции основателя WikiLeaks.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя решение МВД Великобритании, заявила, что «лучшего журналиста нашей эпохи скормили с потрохами этой ненасытной пасти».

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