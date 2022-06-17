Жена Ассанжа Морис: в апелляции будут использованы данные о попытках США убить журналиста
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По её словам, об этих прецедентах говорили ещё в 2020 году.
«Самое важное — это то, что мы узнали, что ЦРУ планировало убить его, когда он был в посольстве Эквадора, похитить его… и, возможно, отравить его», — цитирует Морис РИА Новости.
Ранее стало известно, что глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.
Члены британского парламента Эндрю Уилки и Ричард Бургон осудили этот шаг.
В ведомстве сообщили, что Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции в США в течение двух недель.
Юридический советник основателя WikiLeaks Дженнифер Робинсон сообщила, что оно может быть оспорено при необходимости в ЕСПЧ.