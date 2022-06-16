В НАТО заявили о готовности к долгосрочным поставкам оружия на Украину

В НАТО готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Он напомнил о проведённом 15 июня заседании Контактной группы по военной поддержке Украины.

«Вчера на встрече министров обороны прозвучал сильный сигнал, что мы готовы к долгосрочным поставкам, страны НАТО готовы продолжать предоставлять значительную и беспрецедентную помощь Украине», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Брюссель заявил, что более 45 стран оказали помощь Киеву в сфере безопасности с 24 февраля.

Также Остин выступил против ослабления поставок оружия Киеву, заявив, что «ставки слишком высоки».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.

14 июня сообщалось, что за сутки на территории ДНР при обстрелах со стороны украинских военных погибли пять мирных жителей, ещё 39 человек пострадали.