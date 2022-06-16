В НАТО заявили о готовности к долгосрочным поставкам оружия на Украину

Короткая ссылка
В НАТО готовы к долгосрочным поставкам оружия на Украину, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
В НАТО заявили о готовности к долгосрочным поставкам оружия на Украину
  • AP
  • © Olivier Matthys

Он напомнил о проведённом 15 июня заседании Контактной группы по военной поддержке Украины.

«Вчера на встрече министров обороны прозвучал сильный сигнал, что мы готовы к долгосрочным поставкам, страны НАТО готовы продолжать предоставлять значительную и беспрецедентную помощь Украине», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Брюссель заявил, что более 45 стран оказали помощь Киеву в сфере безопасности с 24 февраля.

Также Остин выступил против ослабления поставок оружия Киеву, заявив, что «ставки слишком высоки».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.

14 июня сообщалось, что за сутки на территории ДНР при обстрелах со стороны украинских военных погибли пять мирных жителей, ещё 39 человек пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить