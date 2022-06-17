В Швеции подняли вопрос о поддержке вступления Украины в ЕС

Шведский парламентарий Йоар Форсселль поинтересовался у главы МИД Анн Линде, планирует ли правительство страны «искренне поддержать» Украину в вопросе вступления в Евросоюз. С соответствующим обращением депутата ознакомился RT.

Форсселль напомнил, что в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз. Некоторые государства — члены ЕС отреагировали на это критически, уточнил парламентарий, однако другие высказались за то, чтобы «тепло приветствовать Украину и позволить ей вступить в европейское сообщество».

В связи с этим депутат спросил Линде, собирается ли она и правительство в целом «искренне поддержать» заявку Киева на вступление в сообщество.

В другом своём обращении к главе МИД Форсселль упомянул о выступлении Зеленского перед шведским парламентом в конце марта. Тогда президент поблагодарил Стокгольм за поддержку, которую тот оказывает Киеву на фоне российской спецоперации, и попросил не останавливать её.

В связи с этим депутат поинтересовался у Линде, почему представители правительства Швеции до сих пор не встретились с украинскими коллегами в Киеве, «чтобы продемонстрировать, что Швеция поддерживает борьбу Украины».

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что заявку Украины на признание страны кандидатом на вступление в ЕС обсудят на заседании Совета Европы 23—24 июня.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц по итогам визита в Киев 16 июня выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Однако президент Франции Эммануэль Макрон констатировал, что Украина не станет членом Евросоюза завтра и Киеву «предстоит долгий путь».