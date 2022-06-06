Турция и Украина обсудили безопасный проход турецких сухогрузов

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым безопасный проход турецких сухогрузов.

«Во время переговоров обсуждались вопросы обеспечения безопасного прохода наших коммерческих сухогрузов в Турцию, которые ожидают в портах Украины», — говорится в сообщении турецкого Минобороны.

Также сообщается, что стороны обсудили ситуацию с двумя военно-транспортными самолётами А400М турецких ВВС, которые находятся в киевском аэропорту Борисполя последние месяцы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров 8 июня посетит Анкару, где проведёт рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине и санкции.

В Кремле также сообщили, что Лавров в ходе переговоров в Турции обсудит вопросы вывоза украинского зерна.