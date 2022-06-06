Турция и Украина обсудили безопасный проход турецких сухогрузов
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«Во время переговоров обсуждались вопросы обеспечения безопасного прохода наших коммерческих сухогрузов в Турцию, которые ожидают в портах Украины», — говорится в сообщении турецкого Минобороны.
Также сообщается, что стороны обсудили ситуацию с двумя военно-транспортными самолётами А400М турецких ВВС, которые находятся в киевском аэропорту Борисполя последние месяцы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров 8 июня посетит Анкару, где проведёт рабочую встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине и санкции.
В Кремле также сообщили, что Лавров в ходе переговоров в Турции обсудит вопросы вывоза украинского зерна.