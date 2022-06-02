Минприроды: власти Зимбабве попросили увеличить объёмы поставок пшеницы из России

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Власти Зимбабве просят российскую сторону увеличить объёмы поставок пшеницы и подсолнечного масла в страну. Об этом заявил глава Минприроды России Александр Козлов.
Минприроды: власти Зимбабве попросили увеличить объёмы поставок пшеницы из России
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«Правительство Зимбабве вышло с предложением увеличить объём поставок пшеницы, подсолнечного масла, а также начать поставки нефтепродуктов, ранее их не было», — приводит его слова Интерфакс.

Козлов рассказал, что за последние годы доля аграрного экспорта в поставках российской продукции в Зимбабве увеличивается, в основном за счёт экспорта пшеницы и минеральных удобрений.

Ранее стало известно, что ряд африканских стран запросили у России помощь с поставкой удобрений и продовольствия.

Посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров отметил, что Москва считает необходимым усилить состав посольств в Африке.

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