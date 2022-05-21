Посол Озеров: Россия считает необходимым усилить состав посольств в Африке

Москва считает необходимым усилить состав посольств в Африке, заявил посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров.

Об этом он сообщил в кулуарах форума «Россия — Исламский мир: SummitKazan 2022».

«Мы ощущаем, что нужно укрепить кадровый состав и центрального аппарата на африканском направлении и наши посольства. Как это будет на практике — посмотрим. Очень надеемся, что это произойдёт, потому что у нас большой потенциал для развития отношений», — цитирует Озерова РИА Новости.

Он также отметил, что особенно усиление состава посольств на африканском направлении актуально в связи с предстоящим саммитом Россия — Африка.

Ранее стало известно, что ряд африканских стран запросили у России помощь с поставкой удобрений и продовольствия.