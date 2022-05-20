Лавров: Россия продолжит помогать Мали в борьбе с терроризмом

Россия будет и далее помогать Мали в борьбе с терроризмом, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с малийским коллегой Абдулаем Диопом.

«Для нас очень важно услышать ваши свежие оценки ситуации, которая складывается в вашей стране, об усилиях вашего правительства по нормализации обстановки, в том числе с точки зрения ликвидации террористической угрозы. Мы будем продолжать в этом вопросе оказывать вам всяческую поддержку», — сказал Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

В прошлом году Сергей Лавров принял приглашение посетить Мали.

Он также отмечал, что российские власти не имеют отношения к сотрудничеству Мали с частными компаниями.